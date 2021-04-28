РПЦ не нашла причин ограничивать посещение храмов на Пасху

Русская православная церковь не увидела оснований для ограничения количества верующих в храмах на Пасху. При посещении нужно будет соблюдать перчаточно-масочный режим.

«Для ограничения доступа в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями в настоящий момент оснований нет. В храм Христа Спасителя по сложившейся многолетней практике допуск будет осуществляться по приглашениям», — рассказал РИА «Новости» источник в Московской патриархии.

Собеседник агентства отметил, что в пасхальную ночь и последующие дни Пасхальной седмицы в храмы будут пускать только при наличии масок и перчаток.

В прошлом году Пасха проходила в тяжелых условиях. В России из-за карантина по коронавирусу на богослужениях в храмах был введен запрет на посещение прихожан.

Ранее стало известно, что некоторые регионы России откажутся от масштабных крестных ходов во время Пасхи. Как сообщил Ura.ru, крестный ход не пройдет в Екатеринбурге. «Известия» писали о такой же мере в Нижнем Тагиле. А к прихожанам, которые не смогут поучаствовать в богослужении из-за здоровья, домой могут приехать священнослужители. В Новосибирские крестные ходы пройдут только в пределах храмов.