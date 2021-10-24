РПЦ не будет вводить обязательную вакцинацию для священников

В Русской православной церкви не собираются вводить обязательную вакцинацию для священников. Об этом сообщил глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Я не думаю, что церковь кого-то будет обязывать, мы выступаем за свободное решение человека. Кроме того, у кого-то есть медицинские показания против вакцинации», — сказал Легойда в интервью на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Ранее митрополит Иларион говорил о том, что поддерживает обязательные прививки для профилактики коронавируса для всех священников. Он объяснил это тем, что служители церкви постоянно контактируют с огромным количеством прихожан. Исключением, по мнению Илариона, могут стать лишь те, у кого к вакцинации есть медицинские противопоказания.

Легойда подчеркнул: митрополит Иларион просто выразил свое личное мнение по поводу прививок. Он добавил, что как частное лицо абсолютно согласен с митрополитом, потому что его позиция выглядит «достаточно логично».

Ранее Легойда развеивал слухи о том, что прививка якобы может повлиять на душу человека. Он подчеркнул, что это абсолютно невозможно, и что не стоит путать религию и личную мотивацию.