РПЦ назвала условия пересмотра отношения к ЭКО

«Я уверен, что со временем, когда будут решены ключевые моральные вопросы ЭКО, например, что не будут уничтожаться эмбрионы, или не будет нарушаться целостность супружества, церковь вполне в состоянии пересмотреть отношение к этому вопросу», — заявил священнослужитель.

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Также гости студии обсудили суррогатное материнство. Сейчас РПЦ его категорически осуждает. В своих «Основах социальной концепции» РПЦ называет суррогатное материнство «противоестественным и морально недопустимым».

Как считают в Церкви, суррогатное материнство предполагает разрушение «глубокой эмоциональной и духовной близости». Речь о тонкой духовной и эмоциональной связи, которая устанавливается между ребенком и матерью уже во время беременности.

«Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания», — указано в Основах социальной концепции РПЦ.

Сегодняшняя позиция РПЦ такова: пара, которая не может иметь детей, может либо принять ситуацию как некое особое жизненное призвание и смириться с этим, либо взять на себя жертвенный подвиг и усыновить ребенка.

«Мы принимаем и то, что человек может оказаться бесплодным и это тоже форма взаимодействия человека и Бога», — добавил отец Александр.