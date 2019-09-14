РПЦ назвала реальные доходы священников

Митрополит Волоколамский Иларион опроверг в эфире телеканала «Россия-24» слухи о миллионных доходах священников. По его словам, миллион — это очень фантастическая цифра.

«Это, конечно, совершенно фантастические цифры, которые превышают реальные зарплаты священников в 10, в 20 или в 50 раз», — сказал священнослужитель в эфире программы «Церковь и мир».

Священник по пути на молебен спас инвалида из пожара Подробнее

Обсуждая московские приходы, владыка отметил, что даже в столице есть церкви очень разные. Например, есть приходы, где священники вовсе небогаты. Так бывает, например, в новых храмах, или где приход небольшой. По оценкам митрополита, случаются зарплаты в размере 20-40 тысяч рублей в месяц.

В отдаленных деревнях священнослужители и вовсе могут жить очень бедно. Конечно, у священства есть дополнительные доходы, например, пожертвования за отпевание, требы на дому, освящение квартир, домов, автомобилей. Как правило, за это священнику платят, но не фиксированную сумму. Впрочем, в крещении, отпевании или венчании, если люди не могут заплатить, им тоже отказано не будет.