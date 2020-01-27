РПЦ назвала пластические операции проституцией и беснованием
Свое мнение он высказал в эфире программы «Вопросы митрополиту» на телеканале ТВК. Митрополит в ответ на вопрос о возможности делать пластические операции для красоты, произнес целую тираду о том, что это смертный грех, а «все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда».
Священнослужитель также поделился соображением, что «скорее всего [пластика -] это маленькое, а может и глубокое сумасшествие».
По мнению Пантелеймона, пластические операции возможны только в том случае, когда человеческое лицо пострадало, например, в случае взрыва, ДТП или бытовых и спортивный травм. «Страшное лицо пугает детей», поэтому его можно «выровнять», и тогда это «медицинское врачевание». В других ситуациях пластическое вмешательство есть «страшное беснование».
«Украшайте себя верой и добрыми делами и достаточно косметики», — призвал священнослужитель, добавив, что у некоторых дам и косметики-то бывает слишком много.
Все неестественное — это «лицо дьявола», заключил свою речь митрополит.