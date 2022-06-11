РПЦ назвала актуальной идею введения дополнительного курса по истории России в школах

Русская православная церковь (РПЦ) поддержала идею о введении дополнительного курса по истории России для старшеклассников. Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал инициативу актуальной.

В своем Telegram-канале Легойда написал, что поддерживает сформулированную Минпросвещения идею.

«Эта тема актуальна как никогда и в контексте выхода из Болонской системы и создания своей национальной системы образования, и в контексте событий, очевидцами которых мы сегодня являемся, когда переписывается история одного народа, изменяется идеология и стирается память поколений», — отметил он.

Свое сообщение глава Синодального отдела закончил цитатой Михаила Ломоносова. Ученый- естествоиспытатель когда-то сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в старших классах может появиться дополнительный интегрированный курс «Россия — моя история». Школьники смогут еще раз пройти всю историю своей страны.