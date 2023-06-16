Общество 16 июня 2023, 14:53 РПЦ начала срочный сбор для пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС РПЦ открыла сбор средств для помощи пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению объявил сбор помощи для пострадавших от затопления в Херсонской области. Информацию опубликовали на официальном сайте патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Генераторы, продукты и предметы первой необходимости доставит в регион специальный гуманитарный центр Крымской митрополии», — указано на сайте.

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Для закупки продуктов Екатеринбургская епархия направит жителям Херсонской области полмиллиона рублей. Срочный сбор для пострадавших от наводнения открыт на сайте mirom.help.

«Десятки тысяч людей лишились всего — жилья, хозяйства, посевов, скота… Помогите им выжить в эпицентре беды!» — передала онлайн-платформа для помощи нуждающимся.

В первую очередь людям нужны помпы для откачки воды, генераторы, раскладушки, матрасы, подушки, а также продукты питания и предметы личной гигиены. Организатором проекта «Поможем» является отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.

Глава РПЦ перечислил один миллион рублей пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС. Патриарх Кирилл также призвал священнослужителей и верующих тоже оказать посильную помощь, а также усиленно молиться о потерпевших бедствие.

Вооруженные силы Украины в ночь на 6 июня обстреляли Каховскую ГЭС. В результате разрушения задвижек на станции начался неконтролируемый сброс воды. Число людей, попавших в больницы, увеличилось до 95, погибли 18 человек.

По последним данным, вода ушла из 3051 жилого дома в Херсонской области. Но это только 12% от всего затопленного жилого массива. Спасение людей продолжается. Разрушение станции в России признали ЧС федерального характера.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ постоянно обстреливали станцию. МИД РФ подсчитало, что боевики выпустили по Каховской ГЭС около 300 ракет.