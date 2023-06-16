16 июня 2023, 14:53
РПЦ начала срочный сбор для пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС
РПЦ открыла сбор средств для помощи пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению объявил сбор помощи для пострадавших от затопления в Херсонской области. Информацию опубликовали на официальном сайте патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Генераторы, продукты и предметы первой необходимости доставит в регион специальный гуманитарный центр Крымской митрополии», — указано на сайте.
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Для закупки продуктов Екатеринбургская епархия направит жителям Херсонской области полмиллиона рублей. Срочный сбор для пострадавших от наводнения открыт на сайте mirom.help.
«Десятки тысяч людей лишились всего — жилья, хозяйства, посевов, скота… Помогите им выжить в эпицентре беды!» — передала онлайн-платформа для помощи нуждающимся.
В первую очередь людям нужны помпы для откачки воды, генераторы, раскладушки, матрасы, подушки, а также продукты питания и предметы личной гигиены. Организатором проекта «Поможем» является отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви.
Глава РПЦ перечислил один миллион рублей пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС. Патриарх Кирилл также призвал священнослужителей и верующих тоже оказать посильную помощь, а также усиленно молиться о потерпевших бедствие.
Вооруженные силы Украины в ночь на 6 июня обстреляли Каховскую ГЭС. В результате разрушения задвижек на станции начался неконтролируемый сброс воды. Число людей, попавших в больницы, увеличилось до 95, погибли 18 человек.
По последним данным, вода ушла из 3051 жилого дома в Херсонской области. Но это только 12% от всего затопленного жилого массива. Спасение людей продолжается. Разрушение станции в России признали ЧС федерального характера.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ВСУ постоянно обстреливали станцию. МИД РФ подсчитало, что боевики выпустили по Каховской ГЭС около 300 ракет.
РПЦ
Разрушение Каховской ГЭС
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