РПЦ изменила правила крещения детей

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», — говорится в журнале.

Под именами «в иных национальных звучаниях» имеются в виду созвучные имена, такие как например: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна. Теперь детей можно крестить под именами святых других православных церквей.

При этом отмечается, что если человек намерен принять крещение во взрослом возрасте, но в месяцесловах поместных православных церквей нет его имени или же его аналогов, тогда человек может самостоятельно выбрать себе крестильное имя из православного месяцеслова, и, как добавляется в материале, «желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».