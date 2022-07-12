facebook_pixel
    12 июля 2022, 23:02

    Розовые блины по рецепту няни Пушкина приготовят на гастрофесте «Вкусы России»

    Анастасия Борискова

    На главной сцене гастрономического фестиваля «Вкусы России» в Парке Горького 16 июля проведут мастер-класс «Любимые блюда поэтов». На гастрономическом уроке участники научатся готовить розовые блины по рецепту Арины Родионовны, няни поэта Пушкина.

    Розовые блины по рецепту няни Пушкина приготовят на гастрофесте «Вкусы России»

    Это блюдо для мастер-класса выбрали подписчики паблика «Национальные проекты России» в VK. В финал голосования также вышли шкварки по-казачьи, которые любил Михаил Шолохов и любимые котлеты Блока — де-воляй.

    Мастер-класс придумали члены всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры», которое участвует национальном проекте «Культура».

    «Наше движение всегда ищет новые форматы для вдохновения и помощи в сохранении и продвижении материального и нематериального культурного наследия. Мастер-класс „Любимые блюда поэтов“ — это возможность не только разнообразить привычный каждому процесс приготовления, но и узнать о гастрономических предпочтениях известных писателей и героев их произведений. Не обязательно быть поэтом, чтобы пробудить вкус к чтению и любовь к литературе. Давайте читать больше и расширять кругозор вместе с волонтерами культуры», — отметила руководитель общественного движения «Волонтеры культуры» Дарья Жукова.

    Наставником кулинарного шоу станет известный шеф-повар Кирилл Голиков. Помогать ему готовить любимые блины Пушкина будет популярный телеведущий Джон Уоррен.

    «Блины — это и есть вкус России! Да, блины присутствуют в кулинарных традициях многих стран еще со времен язычества, потому что это самое простое, что можно приготовить: мука и вода. Например, мне очень нравятся французские гречневые блины галеты, фаршированные сыром, ветчиной и грибами. Но самые любимые — наши русские тонкие блинчики. На мой взгляд, это самое универсальное блюдо: их можно есть и со сладким вареньем, и с соленой икрой, и нафаршировать чем-нибудь. Например, на мастер-классе мы приготовим блины по старорусскому рецепту, с добавлением свекольного сока, как их готовила няня моего любимого русского поэта Пушкина», — рассказал Кирилл Голиков.

    Угощение будут готовить из продуктов, произведенных в разных городах России. Ингредиенты специально подобрали таким образом, чтобы показать многообразие и качество продуктов из разных уголков страны.

    На фестивале можно будет попробовать и приобрести продукцию брендов-финалистов конкурса «Вкусы России» — аланские пироги, сыр «Малевич», уральскую шишку в шоколаде, томское кедровое молоко, ямальскую оленину и многие другие продукты и блюда.

    Фестиваль организует Министерство сельского хозяйства РФ при поддержке Правительства Москвы.

    Партнерами мероприятия выступают Россельхозбанк, розничная сеть «Магнит», ОАО «РЖД», ПАО «Группа Черкизово», АНО «Диалог», Национальные проекты России, социальная сеть VK и другие.

    Подробная информация о фестивале на сайте.