Розовые блины по рецепту няни Пушкина приготовят на гастрофесте «Вкусы России»

На главной сцене гастрономического фестиваля «Вкусы России» в Парке Горького 16 июля проведут мастер-класс «Любимые блюда поэтов». На гастрономическом уроке участники научатся готовить розовые блины по рецепту Арины Родионовны, няни поэта Пушкина.

Это блюдо для мастер-класса выбрали подписчики паблика «Национальные проекты России» в VK. В финал голосования также вышли шкварки по-казачьи, которые любил Михаил Шолохов и любимые котлеты Блока — де-воляй.

Мастер-класс придумали члены всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры», которое участвует национальном проекте «Культура».

«Наше движение всегда ищет новые форматы для вдохновения и помощи в сохранении и продвижении материального и нематериального культурного наследия. Мастер-класс „Любимые блюда поэтов“ — это возможность не только разнообразить привычный каждому процесс приготовления, но и узнать о гастрономических предпочтениях известных писателей и героев их произведений. Не обязательно быть поэтом, чтобы пробудить вкус к чтению и любовь к литературе. Давайте читать больше и расширять кругозор вместе с волонтерами культуры», — отметила руководитель общественного движения «Волонтеры культуры» Дарья Жукова.

Наставником кулинарного шоу станет известный шеф-повар Кирилл Голиков. Помогать ему готовить любимые блины Пушкина будет популярный телеведущий Джон Уоррен.

«Блины — это и есть вкус России! Да, блины присутствуют в кулинарных традициях многих стран еще со времен язычества, потому что это самое простое, что можно приготовить: мука и вода. Например, мне очень нравятся французские гречневые блины галеты, фаршированные сыром, ветчиной и грибами. Но самые любимые — наши русские тонкие блинчики. На мой взгляд, это самое универсальное блюдо: их можно есть и со сладким вареньем, и с соленой икрой, и нафаршировать чем-нибудь. Например, на мастер-классе мы приготовим блины по старорусскому рецепту, с добавлением свекольного сока, как их готовила няня моего любимого русского поэта Пушкина», — рассказал Кирилл Голиков.

Угощение будут готовить из продуктов, произведенных в разных городах России. Ингредиенты специально подобрали таким образом, чтобы показать многообразие и качество продуктов из разных уголков страны.

На фестивале можно будет попробовать и приобрести продукцию брендов-финалистов конкурса «Вкусы России» — аланские пироги, сыр «Малевич», уральскую шишку в шоколаде, томское кедровое молоко, ямальскую оленину и многие другие продукты и блюда.

Фестиваль организует Министерство сельского хозяйства РФ при поддержке Правительства Москвы.

Партнерами мероприятия выступают Россельхозбанк, розничная сеть «Магнит», ОАО «РЖД», ПАО «Группа Черкизово», АНО «Диалог», Национальные проекты России, социальная сеть VK и другие.

Подробная информация о фестивале на сайте.