«Розовое» судно Бэнкси с мигрантами сообщило о ЧП

Судно «Луиза Мишель», которое оплатил известный художник Бэнкси для спасения мигрантов, сообщило о чрезвычайном положении на борту из-за нехватки места. Его вместимость составляет 120 человек, но сейчас на корабле уже 220 мигрантов.

На борту находилось уже 89 человек, когда на судно поднялись еще 130 пассажиров. Среди них есть женщины и дети. Некоторые из беженцев страдают от ожогов и травм, один человек скончался, передает The Guardian. Сейчас судно стоит в мальтийской поисково-спасательной зоне.

Ранее стало известно, что британский уличный художник Бэнкси оплатил судно для спасения беженцев, которые пытаются попасть в Европу из Северной Африки. Корабль ищет морской порт, который смог бы принять пассажиров и оказать им необходимую помощь.

Новость о лодке, которую профинансировал Бэнкси, опубликовали лишь после первой спасательной операции. Это было решение самого художника и команды, которая управляет судном. Так они смогли избежать реакции европейских властей. Спасательная миссия понравится не всем в Европе.

Лодка «Луиза Мишель» выкрашена в розовый цвет. На борту нанесен рисунок самого Бэнкси: девушка в спасательном жителе держит буй в форме сердца. Назвали корабль в честь французской анархистки-феминистки.