«Розовое» судно Бэнкси с мигрантами сообщило о ЧП
На борту находилось уже 89 человек, когда на судно поднялись еще 130 пассажиров. Среди них есть женщины и дети. Некоторые из беженцев страдают от ожогов и травм, один человек скончался, передает The Guardian. Сейчас судно стоит в мальтийской поисково-спасательной зоне.
Ранее стало известно, что британский уличный художник Бэнкси оплатил судно для спасения беженцев, которые пытаются попасть в Европу из Северной Африки. Корабль ищет морской порт, который смог бы принять пассажиров и оказать им необходимую помощь.
Новость о лодке, которую профинансировал Бэнкси, опубликовали лишь после первой спасательной операции. Это было решение самого художника и команды, которая управляет судном. Так они смогли избежать реакции европейских властей. Спасательная миссия понравится не всем в Европе.
Лодка «Луиза Мишель» выкрашена в розовый цвет. На борту нанесен рисунок самого Бэнкси: девушка в спасательном жителе держит буй в форме сердца. Назвали корабль в честь французской анархистки-феминистки.