«Розовая» зима придет в Россию

Синоптики прогнозируют нехолодную зиму, температуры в России будут около и выше нормы. По этой причине метеорологи окрасят климатическую карту в розовый цвет.

«Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — заявил Вильфанд.

Синоптики насчитали шесть времен года Подробнее

Синоптик с опаской использует такой эпитет. По его словам, иногда метеорологи пытаются подыграть журналистам и предлагают им яркие выражения. Тем не менее сам Вильфанд не поддерживает подобное общение с прессой. Он считает, что нужно говорить профессиональными терминами.

Осадки зимой будут в пределах нормы, отметил руководитель Гидрометцентра. Только Таймыр и территорию Западной Сибири может завалить снегом. На юге же Европейской части России ожидается дефицит осадков.

Ранее Вильфанд рассказал, что температура опустится ниже нуля в конце ноября. При этом «классическая зима» придет в Россию во второй половине декабря.

А в начале месяца в Москву вновь вернется тепло. Столбики термометра поднимутся выше нуля.