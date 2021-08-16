Розничную наценку на товары предложили ограничить законодательно

Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предложил законодательно ограничить розничную наценку на товары в России. Сейчас она никак не контролируется, продавцы часто делают наценку до 100%, передала «Вечерняя Москва».

Шапкин подчеркнул, что отсутствие контроля плохо сказывается не только на потребителях, но и на самих продавцах: им сложнее реализовать слишком дорогой товар.

Он рассказал, что в странах Европы нормальной считается розничная наценка до 20%, и предложил установить предельный максимум наценки на товары для продажи их в магазинах — например, в 30%.

«Если бы торговые сети не жадничали, товарооборот был бы больше, а покупатели на ту же сумму могли бы приобрести в полтора раза больше товаров, особенно это касается продовольственных товаров. Получается, что за счет жадности крупных розничных сетей люди вынуждены экономить на еде. Я считаю, что нужно нормировать розничные наценки. Установить законодательно ограничения возможности устанавливать розничную наценку 30%, например», — сказал Шапкин.