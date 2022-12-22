Общество 22 декабря 2022, 14:41 «Рождественскую сказку Федерации бокса России» покажут в Подмосковье Хабиб и Бузова выступят в «Рождественской сказке Федерации бокса России» в Серпухове Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Популярная певица Ольга Бузова и рэпер Хабиб выступят на благотворительном новогоднем мероприятии «Рождественская сказка Федерации бокса России» в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Рождественская сказка пройдет на площадке парка-отеля «Русский». Для гостей с 30 декабря по 8 января выступят такие известные исполнители, как RASA, Хабиб, Звонкий, Ваня Дмитриенко, отец Фотий, Galibri & Mavik, Егор Шип, Кирилл Скрипник, Gayazovs Brothers, «Моя Мишель» и Ольга Бузова.

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Всех гостей праздника ждут современные аттракционы, развлечения по мотивам русских народных сказок, квесты, праздничные представления, подарки и мастер-классы от именитых боксеров.

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На мероприятие пригласят детей из малообеспеченных семей, интернатов и детских домов. Все аттракционы и представления — на бесплатной основе. Для посещения мероприятия необходимо только зарегистрироваться на сайте.

Для всех желающих посетить «Рождественскую сказку» в Серпухове организуют бесплатный трансфер на автобусах.

Проект «Рождественская сказка Федерации бокса России» в культурно-развлекательном центре «Остров Русский» проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье».