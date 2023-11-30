Общество 30 ноября 2023, 14:20 Рождественская ярмарка заработает на Московской площади в Петербурге 22 декабря

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В конце декабря на Московской площади в Петербурге откроют Рождественскую ярмарку. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию.

Здесь оборудуют шесть арт-объектов, посвященных сказкам русского поэта Александра Пушкина. Для гостей представят фотозоны под названиями «Дуб», «Тройка», «Белочка», «Снежный шар», «Сказочные шахматы» и «Книга».

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Работа ярмарки продлится с 22 декабря до 8 января.