Общество 19 декабря 2023, 16:59 «Рождественская фиеста» с полетом аэростата пройдет в Нижнем Новгороде в январе

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«Рождественская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде в январе 2024 года. В небо поднимется аэростат с Дедом Морозом, сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на соцсети организаторов.

При благоприятных погодных условиях мероприятие будет состоять из двух дней. Первый день включит в себя привязные подъемы, а второй — свободный полет аэростатов с главным волшебником над городом.

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Отмечается, что точное время и место старта организаторы объявят дополнительно.