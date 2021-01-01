Рожденные в 2021 году дети будут жить в XXII веке

«Дети, рожденные сегодня, унаследуют мир, который мы построим для них. Пусть 2021 год станет годом, когда мы начнем строить мир, в котором царят справедливость, безопасность и здоровье», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Первый ребенок в 2021 году родился на архипелаге Фиджи в Тихом океане. По прогнозам ЮНИСЕФ, всего 1 января появится на свет около 371 тысячи детей. Более половины из них родятся в густонаселенных странах: Индии, Китае, Нигерии, Пакистане, Индонезии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш и Демократической Республике Конго.

По прогнозам, в этом году родится около 140 миллионов детей. В Подмосковье первой в новом году родилась девочка — она появилась на свет в Коломенском перинатальном центре.