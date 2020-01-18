    18 января 2020, 17:32

    «Будущий гаишник». Переговоры инспекторов ДПС, принявших роды в своей машине

    Алла Морген, Юлия Булыгина

    «360» получил в распоряжение запись переговоров сотрудников ДПС, которые принимали роды на юго-западе Москвы. Семья не успела доехать до больницы из-за пробок.

    - На 3.15 в сторону центра скорую помощь срочно. Рожает прямо в машине у нас. На 3.15.

    - Вызывай скорую, я не могу разорваться. Мы стоим на треугольнике безопасности.

    - Ребенок родился.

    - Молодец, поздравляю. Кто, мальчик или девочка?

    - Не до этого, в куртке он там укутан.

    - Молодец.

    - ...

    — Будущий гаишник...

    Женщина вместе с мужем пыталась добраться до роддома на такси. В районе 26-го километра Киевского шоссе из-за плотного движения они поняли, что не успеют доехать самостоятельно и попросили помощи у сотрудников ДПС.

    Инспекторы пересадили супругов в патрульный автомобиль и поехали в роддом. И, как можно понять из расшифровки переговоров, попытались вызвать скорую. Однако мальчик родился до приезда медиков. Инспекторы приняли роды, завернули ребенка в форменную куртку, а затем передали врачам.

    Состояние ребенка и женщины пока не известно.