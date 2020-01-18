«Будущий гаишник». Переговоры инспекторов ДПС, принявших роды в своей машине
- На 3.15 в сторону центра скорую помощь срочно. Рожает прямо в машине у нас. На 3.15.
- Вызывай скорую, я не могу разорваться. Мы стоим на треугольнике безопасности.
- Ребенок родился.
- Молодец, поздравляю. Кто, мальчик или девочка?
- Не до этого, в куртке он там укутан.
- Молодец.
- ...
— Будущий гаишник...
Женщина вместе с мужем пыталась добраться до роддома на такси. В районе 26-го километра Киевского шоссе из-за плотного движения они поняли, что не успеют доехать самостоятельно и попросили помощи у сотрудников ДПС.
Инспекторы пересадили супругов в патрульный автомобиль и поехали в роддом. И, как можно понять из расшифровки переговоров, попытались вызвать скорую. Однако мальчик родился до приезда медиков. Инспекторы приняли роды, завернули ребенка в форменную куртку, а затем передали врачам.
Состояние ребенка и женщины пока не известно.