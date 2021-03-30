Розенбаум огорчился из-за установки памятника шаверме в Санкт-Петербурге

Российский певец Александр Розенбаум выразил свое негодование по поводу установки памятника шаверме в Санкт-Петербурге. Он поделился мыслями в своем в Instagram-аккаунте, написал сайт Pravda.Ru.

«Все время надеюсь. Верую. Уповаю. Когда вижу такое — все рушится в моей душе. Вы бы еще Вечный огонь зажгли…. нет слов больше», — написал музыкант в публикации.

Памятник шаверме появился на фасаде здания на улице Школьной. Задумка принадлежит владельцу кафе «Раш Лаваш». Предприниматель объяснил, что идея возникла из-за большой популярности этого восточного фастфуда в городе.