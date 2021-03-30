Роза Сябитова сравнила выбор мужа с покупкой консервов

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что выбор спутника жизни похож на покупку консервов. Ведь внутри может оказаться протухший продукт.

«Железная банка — лишь носитель чего-то важного для вас, но ориентироваться только на упаковку нельзя. Ведь всем известно, что упаковка может быть без единого внешнего изъяна, но сроки ее годности будут сильно просрочены, и в ней окажется протухший продукт», — написала главная сваха России в Instagram.

Сябитова заметила, что мужчина может быть высоким и сильным, но внутри окажется «полным паразитом и моральным уродом». А тот, кто менее презентабелен, никогда не обманет будущую жену или их детей.

Отсюда мой совет: относитесь к мужчине как к консервной банке Роза Сябитова.

Телеведущая призвала обращать внимание на человеческие качества при поиске мужчины. По ее мнению, ответственность за будущую семейную жизнь и счастье детей лежит именно на женщине и ее выборе. Нужно учитывать специфику мышления и биографию мужчины.