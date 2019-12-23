Роза Сябитова рассказала, как найти мужа в Новый год

По словам Сябитовой, москвичкам праздновать Новый год желательно на Красной площади, а жительницам регионов — на «центральной площади, где собирается много народу». Она подчеркнула, что туда приходят люди в хорошем настроении и обязательно захотят познакомиться с одинокой девушкой.

«Главное правило успешного знакомства — искать нужно с позиции изобилия, а не с позиции скудности. В народе говорят, что нельзя ходить в магазин голодным — возьмете первое, что попадется под руку. В сватовстве те же законы. Знакомиться нужно там, где много мужчин, обязательно своего встретите», — подчеркнула телеведущая.

Сябитова обратила внимание на то, что проводить новогоднюю ночь нужно в большой компании, но предварительно уточнить, «будут ли там неженатые молодые люди и сколько». По ее мнению, при необходимости важно проявить инициативу и предложить пригласить их.

«Мне бабушка часто говорила: запомним, дерьмо само приплывет, за жемчугом нырять надо», — рассказала сваха.