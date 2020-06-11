Роза Сябитова рассказала, как найти идеального партнера

По словам телеведущей, у каждой женщины свои представления об идеальном партнере, а вот безупречных людей не бывает.

«Идеальных людей нет. Если бы были, для меня это пустое место, зеро. Значит, человек больше никуда не стремится, ему ничего не хочется, он не совершает ошибок, значит, у него не будет возможности эти ошибки корректировать», — заявила Сябитова.

Она отметила, что для поиска идеального мужчины женщина должна честно ответить себе на несколько вопросов: что такое счастье и чего она хочет от семейной жизни. Только после того, как будут получены ответы, можно идти дальше. Например, если муж обеспечивает семью, много работая — внимания будет меньше. Если же у него нормированный график — может не хватать денег.

«При поиске предполагаемого идеального супруга надо ответить на вопрос «зачем?». Какие потребности удовлетворить? Если материальные — это один мужчина, если эмоциональные — это другой. Кто отвечает на этот вопрос, успешно выходит замуж и счастливо живет», - объяснила телеведущая.