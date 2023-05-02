Общество 02 мая 2023, 15:46 Роза Сябитова рассказала, как можно популяризировать браки среди молодежи Роза Сябитова: СМИ должны показывать, что семья — это круто

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Фильмы, телепередачи и средства массовой информации должны транслировать идею, что создание семьи — это круто. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщила телеведущая и сваха Роза Сябитова.

Ранее депутаты Госдумы предложили выплачивать парам, которые состоят более 20 лет в браке, по 20 тысяч каждому супругу.

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Телеведущая отметила, что люди на телеэкранах должны видеть не «треш» в семье, а красивые отношения. В таком случае молодежь захочет вступать в брак и создавать семью.

«Давайте поощрять через телевидение, это больше пользы. Популяризация правильной, хорошей семьи. Это будет более перспективно, чем вылавливать по всей стране семьи, которые вместе 20 лет», — резюмировала Сябитова.