Общество 13 декабря 2023, 15:59 Роза Сябитова предложила женщинам без пары отмечать Новый год на главной площади

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Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва»порекомендовала женщинам без пары встречать Новый год на главной площади страны.

По ее словам, около главной елки можно встретить много новых и интересных людей.

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«Чудо не Дед Мороз делает, чудо мы сами делаем. Поэтому собрались, девочки накрасились, красиво оделись — и на центральную площадь своего города. Если в Москве, то на Красную площадь», — сказала Сябитова.

Если не получится кого-то встретить, то, как минимум, можно хорошо провести Новый год, добавила телеведущая.