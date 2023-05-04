Общество 04 мая 2023, 14:11 Роза Сябитова посоветовала россиянам знакомиться в парках и музеях

Читать 360tv в

Главная сваха страны Роза Сябитова призвала не расстраиваться из-за ухода Tinder из России, потому что знакомства вживую более эффективны, передала «Вечерняя Москва».

По мнению телеведущей, знакомства в Сети нередко оборачиваются разочарованием. Потому что встреча лицом к лицу все равно или поздно состоится. Поэтому лучше сразу ориентироваться на реальную жизнь.

Реклама

«Все почему-то убеждены, что знакомство в интернете — это единственный способ выйти замуж, а всего остального нет… А если я вам скажу, что знакомства в парках, общественных местах куда более продуктивны и имеют больший результат, чем Сеть?» — сказала Сябитова.

Как добавило ИА Nation News, сваха пошутила, что все грустящие от ухода приложения для знакомств смогут прийти к ней на шоу.

Авторы: