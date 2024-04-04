Общество 04 апреля 2024, 14:17 Роза Сябитова порекомендовала одновременно общаться с тремя женихами, чтобы быстрее выйти замуж

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Чтобы быстрее выйти замуж, нужно общаться с тремя женихами одновременно. Об этом изданию Teleprogramma.pro сообщила известная телесваха Роза Сябитова.

При этом телеведущая отметила, что нельзя знакомиться с мужчиной, чтобы просто скоротать время до появления нормального партнера. По ее словам, надо соглашаться ходить на всевозможные мероприятия, чтобы показать себя и поближе узнать человека.

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«Здесь мало хотеть — надо действовать, либо перестать этого хотеть!» — процитировал kp.ru Сябитову.