Общество 17 января 2023, 14:17 Роза Сябитова назвала 5 причин вмешаться в личную жизнь детей

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Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала, почему родители должны вмешаться в личную жизнь своих детей, чтобы они заключили брак и родили детей. Об этом сообщили «Дни.ру».

По ее словам, молодежь не хочет вступать в брак, потому что раньше с помощью свадьбы люди улучшали свои бытовые условия, а сейчас такой вопрос уже не стоит. Кроме того, современное поколение зациклено на карьере и зарплате. Третья причина — общество перестало осуждать сожительство.

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Также Сябитова заявила, что молодежь разучилась ухаживать и считает регистрацию брака формальностью. Поэтому, по мнению свахи, родители должны вмешиваться в жизнь своих отпрысков и подталкивать их к семье и рождению детей.

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