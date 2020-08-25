Ротенберги впервые за шесть лет возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

В 2020 году первое место в списке богатейших предпринимательских семей занял клан Ротенбергов. Раньше список возглавляли Гуцериевы.

Журнал Forbes обновил рейтинг богатейших семейных кланов, теперь впервые за шесть лет его возглавляет семья Ротенбергов. За год семья заработала 270 миллионов долларов. А все их состояние оценивается в 5,45 миллиарда долларов.

Прошлый раз, когда клан Ротенбергов возглавлял рейтинг, был в 2014 году. В этот раз приумножить свое состояние помогла сделка с «Газпромом» на 75 миллиардов рублей.

Второе место в списке заняла семья Гурьевых с состоянием в 5,1 миллиарда долларов. Стоит отметить, что Гурьевы попали в рейтинг первый раз. На третьем — клан Гуцериевых, их состояние составляет 3,2 миллиарда долларов. До это Гуцериевы пять раз подряд возглавляли рейтинг.

Последнее 10-е место досталось семье Михайловых. Их состояние оценили в 1,1 миллиарда долларов.

Издание составляет рейтинг на основе стоимости активов, которые принадлежат всем членам семьи.