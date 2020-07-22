Росздравнадзор вернул аппараты ИВЛ «Авента-М» в больницы

Росздравнадзор разрешил поставки новых уральских препаратов ИВЛ «Аванта-М» в российские клиники. Использование произведенной на УПЗ техники приостанавливали из-за пожаров в московской и петербургской больницах.

Федеральная служба выдала обновленное регистрационное удостоверение на медтехнику, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КРЭТ. В нее входит Уральский производительный завод, который выпускает «Авенту-М».

«С 22 июля 2020 года АО „УПЗ“ возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов», — заявили в КРЭТ.

Специалисты на местах перепроверят ранее поставленные в больницы изделия.

Аппараты ИВЛ были установлены в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. После пожаров 9 и 12 мая, при которых в общей сложности погибли семь пациентов, Росздравнадзор приостановил их использование. Началось расследование.

Проверку закончили 8 июля. На УПЗ выявили нарушения в процессах производства. Кроме того, изделия не соответствовали эксплуатационной и технической документации. Проведенная экспертиза показала, что прямой связи между найденными нарушениями и возгораниями нет.