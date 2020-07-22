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    22 июля 2020, 13:59

    Росздравнадзор вернул аппараты ИВЛ «Авента-М» в больницы

    Александра Ломейко

    Росздравнадзор разрешил поставки новых уральских препаратов ИВЛ «Аванта-М» в российские клиники. Использование произведенной на УПЗ техники приостанавливали из-за пожаров в московской и петербургской больницах.
    Росздравнадзор вернул аппараты ИВЛ «Авента-М» в больницы

    Федеральная служба выдала обновленное регистрационное удостоверение на медтехнику, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу КРЭТ. В нее входит Уральский производительный завод, который выпускает «Авенту-М».

    «С 22 июля 2020 года АО „УПЗ“ возобновляет поставки новых аппаратов в рамках заключенных контрактов», — заявили в КРЭТ.

    Специалисты на местах перепроверят ранее поставленные в больницы изделия.

    Аппараты ИВЛ были установлены в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. После пожаров 9 и 12 мая, при которых в общей сложности погибли семь пациентов, Росздравнадзор приостановил их использование. Началось расследование.

    Проверку закончили 8 июля. На УПЗ выявили нарушения в процессах производства. Кроме того, изделия не соответствовали эксплуатационной и технической документации. Проведенная экспертиза показала, что прямой связи между найденными нарушениями и возгораниями нет.

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