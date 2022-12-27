Общество 27 декабря 2022, 16:38 Росздравнадзор сообщил о росте цен на жизненно важные лекарства в стране Росздравнадзор: за 11 месяцев цены на жизненно важные лекарства в России выросли на 1,8% freepik

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За 11 месяцев уходящего года стоимость жизненно важных лекарств в стране выросла на 1,8%, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Там добавили, что ведут постоянный мониторинг цен на препараты.

«Перечень ЖНВЛП включает 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи», — напомнили в ведомстве.

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По мнению сотрудников Росздравнадзора, рост цен на 1,8% свидетельствует о стабильности ситуации.

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Россия находится в состоянии неустойчивого и неуверенного импорта лекарств, рассказал «360» фармаколог Александр Эдигер. По его мнению, одобрение Госдумой возрождения производственных аптек позволит сделать подход к пациентам более персонализированным, а также положительно скажется на рынке препаратов.

«Создание любыми способами чего-то для России из привозных субстанций или полупродуктов положительно для страны», — отметил специалист.

Эдигер подчеркнул, что возврат к производству лекарств в аптеках позволит приблизить к потребителю все медицинские продукты. Для этого потребуется более серьезная работа фармацевтов, добавил эксперт.