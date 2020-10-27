Росздравнадзор проверит наличие медицинского кислорода в больницах

Росздравнадзор попросит региональные больницы предоставить данные о потребности в медицинском кислороде. Пока ведомство не получало обращений о нехватке кислорода в медицинских учреждениях.

«В связи с публикациями в СМИ Росздравнадзор запросит у регионов информацию о потребности учреждений здравоохранения в медицинском кислороде, о его возможном дефиците в некоторых субъектах Российской Федерации», — сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

При этом в Росздравнадзоре отметили, что не получали обращений от регионов о проблемах с обеспечением медицинским кислородом.

Ранее СМИ сообщали, что в ГКБ №20 Ростова-на-Дону 13 человек умерли от нехватки кислорода. Информацию поручил проверить министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Утром 27 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от должности министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую. Кроме того, уволили руководителя городского управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежду Левицкую.