Росздравнадзор поверит причину смерти мужчины, который умер «якобы после вакцинации»

Специалисты регионального Росздравнадзора проверят обстоятельства смерти молодого мужчины в Иванове, который якобы скончался после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который, по распространенной в СМИ информации, умер якобы после вакцинации», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы.

Ранее ивановские СМИ написали, что 24-летний следователь Михаил Харчев умер после второй прививки от коронавируса 2 августа. Об этом журналистам рассказала его мать.

На этой неделе вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова рассказала о патологоанатомической экспертизе, которую назначили после смерти семьи якобы после прививки от коронавируса. Все обстоятельства произошедшего также проверит краевой Минздрав. Она отметила, что выводы о причинах смерти четырех родственников делать пока рано.