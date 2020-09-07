Росздравнадзор: некоторые больницы занижали смертность от COVID-19
Сотрудники Росздравнадзора выявили неточность в статистике, когда изучили причину летальных исходов пациентов в стационарах, сообщает «Медицинский вестник». В ряде учреждениях оформляли причину смерти не от коронавируса, а от сердечно-сосудистых заболеваний.
«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19 <…>», — сообщила Самойлова.
Также глава Росздравнадзора призвала проанализировать, как происходило шифрование смертей от коронавируса в этих стационарах.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что пока в стране ситуация с коронавирусом неспокойная. Однако министр заявил, что с 14 сентября в регионы начнут доставлять отечественную вакцину от коронавируса.