Росздравнадзор: некоторые больницы занижали смертность от COVID-19

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что есть неточность в российской статистике смертности от коронавируса. Выяснилось, что в некоторых поликлиниках писали другую причину смерти.

Сотрудники Росздравнадзора выявили неточность в статистике, когда изучили причину летальных исходов пациентов в стационарах, сообщает «Медицинский вестник». В ряде учреждениях оформляли причину смерти не от коронавируса, а от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19 <…>», — сообщила Самойлова.

Также глава Росздравнадзора призвала проанализировать, как происходило шифрование смертей от коронавируса в этих стационарах.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что пока в стране ситуация с коронавирусом неспокойная. Однако министр заявил, что с 14 сентября в регионы начнут доставлять отечественную вакцину от коронавируса.