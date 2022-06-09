Росздравнадзор исключил дефицит лекарств в России

В России нет дефицита лекарств. Медикаментов хватает как в аптеках, так и в больницах. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Мы мониторим все лекарственные препараты и сегодня не можем сказать о какой-то конкретной позиции, которая находится в дефектурном перечне. Все лекарства в достаточном количестве есть и для стационарных больных, и для амбулаторных пациентов», — сказала Самойлова в интервью «Известиям».

Она добавила, что ни одна зарубежная компания не отказалась от сотрудничества с Россией. Причины перебоев в поставках связаны только с появившимися сложностями в логистике. Проблемы возникли со скоростью прохождения таможни.

«Мы говорим не об абсолютной, а об относительной дефектуре, в сроках поставки могут быть задержки. Больших сложностей мы пока не видим», — отметила глава Росздравнадзора.

По словам Самойловой, России удалось найти аналоги расходных материалов для производства лекарств в азиатских странах. Это исключает появление каких-либо проблемных вопросов даже в фармпроизводстве.