Росздравнадзор: Дагестану не хватает лекарств и тест-систем для коронавируса
Проверку в Дагестане провели 7–8 мая, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Основная проблема региона в недостаточной проверке населения республики на коронавирус. Лабораторных мощностей для этого не хватает, как и самих тест-систем и необходимых расходников.
В медицинских учреждениях, которые перепрофилировали на лечение больных COVID-19, мало лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. В поликлиниках наблюдается дефицит кадров, нет системы мониторинга людей, лечащихся на дому.
Республике не хватает «собственных мощностей для производства медицинского кислорода», есть сложности с обеспечением им больных с дыхательной недостаточностью. Кроме того, исследований КТ и результатов проведенных анализов пациентам приходится ждать слишком долго.
ВОЗ 11 марта заявила о пандемии COVID-19. По данным организации, в мире сейчас свыше 4,1 миллиона коронавирусных больных. Скончались более 287 тысяч человек.
В России инфекцию подтвердили у 242 271 пациента. С начала эпидемии поправились 48 003 заболевших, умерли 2212.
Дагестан стал одним из регионов, которые не стали отменять с 12 мая введенные из-за коронавируса ограничения и продлили режим самоизоляции для граждан.