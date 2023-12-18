Общество 18 декабря 2023, 17:02 «Росводоканал Воронеж»: мишура и холодец чаще всего вызывают засор канализации в праздники

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Число обращений по поводу засоров канализации ежегодно увеличивается в январские праздники. Из-за чего чаще всего случаются такие ЧП, рассказал начальник цеха очистных сооружений канализации, станций и сетей «Росводоканал Воронеж» Виталий Максимов в беседе с сайтом «Мир 24».

По его словам, самый большой враг системы каналов — мусор и биологически неразлагаемые предметы.

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«Оливье, холодец и другая жирная пища нередко отправляются в унитаз. Это становится причиной засоров сетей канализации», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что нередко после Нового года в сооружениях для отведения нечистот находят мишуру.