Ростуризм запустит онлайн-форму жалоб на завышенные цены в отелях

В скором времени жители и гости России смогут в онлайн-режиме посылать жалобы на недобросовестное завышение цен российскими отельерами. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что ведомство внимательно следит за образованием цен на рынке туристических услуг. Ростуризм не намерен допускать недобросовестную конкуренцию.

«Мы видим, что туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону. Тем не менее в условиях повышенного спроса мы периодически фиксируем факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, которые бросают тень на весь туристический бизнес», — сказала Дозугова. Ее процитировал ТАСС.

По ее словам, за завышении цен предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность.

«Одновременно с общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф», — добавила глава ведомства.

На этом сайте туристы смогут удобно и быстро подать жалобы по вопросам завышения цен и недобросовестных действий рынка туризма.

Догузова заверила, что Ростуризм, Роспотребнадзор и ФАС будут бороться с подобными ситуациями.