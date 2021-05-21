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    21 мая 2021, 14:51

    Ростуризм запустит онлайн-форму жалоб на завышенные цены в отелях

    Наза Салех Захи

    В скором времени жители и гости России смогут в онлайн-режиме посылать жалобы на недобросовестное завышение цен российскими отельерами. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

    Ростуризм запустит онлайн-форму жалоб на завышенные цены в отелях

    Она отметила, что ведомство внимательно следит за образованием цен на рынке туристических услуг. Ростуризм не намерен допускать недобросовестную конкуренцию.

    «Мы видим, что туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону. Тем не менее в условиях повышенного спроса мы периодически фиксируем факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, которые бросают тень на весь туристический бизнес», — сказала Дозугова. Ее процитировал ТАСС.

    По ее словам, за завышении цен предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность.

    «Одновременно с общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф», — добавила глава ведомства.

    На этом сайте туристы смогут удобно и быстро подать жалобы по вопросам завышения цен и недобросовестных действий рынка туризма.

    Догузова заверила, что Ростуризм, Роспотребнадзор и ФАС будут бороться с подобными ситуациями.