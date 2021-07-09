Ростуризм запустил программу льготного кредитования для отельеров

В России появилась программа льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года планируется выдать 200 миллиардов рублей кредитами.

«На программу льготного кредитования до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 миллиардов рублей. Объем выдачи кредитов за этот период мы оцениваем в 200 миллиардов», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Прием заявок от банков на участие в льготной программе начался 9 июля. Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей и многофункциональных комплексов с номерным фондом. Минимальная сумма кредита — 100 миллионов рублей, а максимальная — 70 миллиардов. Но для участия в программе бизнесмен должен иметь документы на землю, где будет проходить строительство, разработать бизнес-план и получить одобрение проекта кредитным комитетом в банке.

Глава Ростуризма считает, что это поможет улучшить туристическую инфраструктуру в России, увеличить количество качественных современных отелей.