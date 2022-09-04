Важное 04 сентября 2022, 14:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ростуризм взял на контроль ситуацию с пострадавшими туристами на Камчатке Глава Ростуризма Догузова: ведомство проконтролирует спасение туристов на Ключевской Сопке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ростуризм проконтролирует ход спасательной операции на Камчатке, где погибли шесть туристов и еще четверо застряли на вулкане Ключевская Сопка. Сотрудники ведомства находятся на связи с местными властями, сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

В районе вулкана проводят поисково-спасательную операцию.

Реклама

«Ростуризм держит ситуацию на контроле и находится на постоянной оперативной связи с руководством региона», — подчеркнула Догузова.

Реклама

Для родственников туристов, напомнила она, организовали круглосуточную горячую линию.

Группа из 10 туристов и двух гидов вышла на маршрут 30 августа. Сигнал бедствия поступил 3 сентября. При прохождении маршрута погибли шесть человек. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Группировку сотрудников экстренных служб для проведения операции на вулкане Камчатки увеличили. Утром 4 сентября в район происшествия вылетел вертолет Ми-8 с отрядом КГКУ ЦОД и бригадой медиков на борту. К спасательной операции присоединился еще один Ми-8 МЧС России с сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части.

0 0 0 0 0 0