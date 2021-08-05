Ростуризм рассказал, опасны ли пожары для туристов в Греции

Природные пожары, которые фиксируют в Греции, находятся вдалеке от отелей и курортов. По словам представителей Ростуризма, российским отдыхающим не стоит волноваться по этому поводу. Об это рассказала «Газета.ru» со ссылкой на сайт ведомства.

«В Греции продолжаются обширные лесные пожары. По сообщению посольства России в Греческой Республике, лес горит на северной окраине Афин, а также на острове Эвбея, на полуострове Пелопоннес в областях Мессиния и Лакония и в ряде других регионов страны», — отметили в организации.

Достопримечательности Греции также продолжают работу в обычном режиме. Несмотря на это, граждан России призвали соблюдать бдительность, придерживаться рекомендаций правительства, а также не ездить в районы, где горят леса. Тем, кто собирается на отдых, стоит учитывать эти моменты.