Ростуризм предложил выплачивать клиентам разорившихся турфирм компенсацию

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) хочет добиться изменения законодательства, чтобы клиент получал минимальную компенсацию в размере 40 тысяч рублей в случае краха турфирмы, у которой он покупал путевку. Об этом заявила РБК глава ведомства Зарина Догузова.

Она рассказала, что система финансовых гарантий, предусмотренная в данный момент российским законом, не соответствует реалиям рынка и не дает возможности туристу получить нормальную компенсацию в случае банкротства туроператора.

По ее словам, с банкротством сталкивались менее 1% клиентов туристических фирм, но при этом данная проблема является важной.

«Пока человек не столкнулся с банкротством туроператора, ему и в голову не приходит, что в случае, если такое случится, он получит копейки», — заметила Догузова.

Ростуризм вынесет до конца 2021 года на общественное обсуждение проект закона, предусматривающий реформирование системы финансовых гарантий. Новая система должна гарантировать туристу в случае банкротства оператора вывоз с отдыха и получение фиксированной выплаты, которая практически полностью будет покрывать стоимость поездки.

«Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 тысяч рублей на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора», — подчеркнула глава ведомства.

Она отметила, что такой механизм поможет защитить семьи с невысоким доходом. По его словам, 40 тысяч рублей — это средняя стоимость пакетного тура на человека на отдых в России или за рубежом.