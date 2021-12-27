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    27 декабря 2021, 09:04

    Ростуризм предложил выплачивать клиентам разорившихся турфирм компенсацию

    Глава Ростуризма Догузова предложила выплачивать клиентам разорившихся турфирм компенсацию

    Наза Салех Захи

    Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) хочет добиться изменения законодательства, чтобы клиент получал минимальную компенсацию в размере 40 тысяч рублей в случае краха турфирмы, у которой он покупал путевку. Об этом заявила РБК глава ведомства Зарина Догузова.

    Ростуризм предложил выплачивать клиентам разорившихся турфирм компенсацию

    Она рассказала, что система финансовых гарантий, предусмотренная в данный момент российским законом, не соответствует реалиям рынка и не дает возможности туристу получить нормальную компенсацию в случае банкротства туроператора.

    По ее словам, с банкротством сталкивались менее 1% клиентов туристических фирм, но при этом данная проблема является важной.

    «Пока человек не столкнулся с банкротством туроператора, ему и в голову не приходит, что в случае, если такое случится, он получит копейки», — заметила Догузова.

    Ростуризм вынесет до конца 2021 года на общественное обсуждение проект закона, предусматривающий реформирование системы финансовых гарантий. Новая система должна гарантировать туристу в случае банкротства оператора вывоз с отдыха и получение фиксированной выплаты, которая практически полностью будет покрывать стоимость поездки.

    «Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 тысяч рублей на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора», — подчеркнула глава ведомства.

    Она отметила, что такой механизм поможет защитить семьи с невысоким доходом. По его словам, 40 тысяч рублей — это средняя стоимость пакетного тура на человека на отдых в России или за рубежом.