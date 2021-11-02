Ростуризм попросил власти Египта проверить отели после отравления в Хургаде

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова попросила главу Минтуризма и древностей Египта Халеда аль-Анани провести вместе с санитарными службами страны проверки курортных отелей и мест общественного питания после массового отравления туристов в Хургаде.

Догузова и аль-Анани провели телефонный разговор, который был посвящен вопросам обеспечения безопасности россиян во время отдыха в Египте. Инициатором беседы стала российская сторона из-за случая с массовым отравлением в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде. Об этом сообщила пресс-служба Ростуризма.

«В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания», — заявила Догузова.

Она подчеркнула, что безопасность российских туристов — абсолютный приоритет Ростуризма. Аль-Анани в свою очередь сообщил, что по факту пищевого отравления россиян началась прокурорская проверка. Он выразил готовность принять все меры для обеспечения безопасного и комфортного отдыха российских туристов в Египте.

В конце октября стало известно, что около 40 россиян попали в больницы после отравления в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде. Почти всех сейчас выписали. Гостиница временно не принимает туристов, а российские туроператоры приостановили продажу туров в данный отель. Те, кто уже приобрел туда путевки, будут размещены в других гостиницах.