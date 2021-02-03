Ростуризм ответил на обвинения в непрозрачном распределении грантов
«Ростуризмом в установленном порядке предоставлена вся необходимая информация в Федеральную антимонопольную службу. Грантовая программа отвечает всем требованиям прозрачности и открытости. Это уникальная мера поддержки предпринимателей была реализована впервые в истории российского туризма и высоко оценена отраслью и регионами», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Ростуризма.
В агентстве добавили, что что распределение конкурсных заявок между экспертами провели автоматически. Каждую заявку в тайне друг от друга оценивали два эксперта. Никто не мог знать о предыдущей оценке. Как-то подправить свое решение после голосования, как рассказали в Ростуризме, было невозможно.
«Мы находимся на постоянной связи с ФАС России, готовы учесть все рекомендации и нацелены на совершенствование механизма нашей грантовой программы», — добавил представитель пресс-службы.
В ФАС рассказали РИА «Новости», что в процедуре проведения отбора увидели нарушения, которые могли ограничить конкуренцию.