Ростуризм объяснил, кто получит кешбэк за путешествия летом

По информации Ростуризма, получить кешбэк смогут те россияне, которые купили туры через интернет с помощью карты «Мир». Оплату нужно сделать на сайте туроператора или гостиницы одним платежом. Купить путевку на наличные деньги или через банковский терминал в рамках программы невозможно.

При это карта для оплаты может принадлежать любому банку, но она обязательно должна быть из платежной системы «Мир». Еще одно необходимое условия — регистрация в программе лояльности платежной системы.

Кроме того, граждане смогут вернуть часть денег не только за купленный тур, но и за самостоятельно организованную поездку, только если турист будет останавливаться в гостиницах, которые входят в программу и опубликованы на сайте мирпутешествий.рф. Однако путевка или проживание должны длиться не менее пяти дней и четырех ночей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, какой кешбэк смогут получить россияне. Если тур стоил от 25 до 50 тысяч рублей, то путешественники получат 5000 рублей. Если покупка путевки обошлась от 50 до 75 тысяч рублей, то вернутся 10 тысяч рублей. А стоимость тура от 75 тысяч рублей и выше компенсируется на 15 тысяч рублей.

На финансирование кешбэка и поддержку российской туристической отрасли правительство выделило 15 миллиардов рублей.