Ростуризм не оценил идею создания списка недружественных отелей

Глава Ростуризма Зарина Догузова посчитала бессмысленным создание «черного списка» иностранных отелей, где поощряют русофобию. Она прокомментировала соответствующую инициативу депутата Госдумы Михаила Романова в Telegram-канале.

Догузова отметила, что жалобы на русофобию в отелях сейчас стали редкими.

«Действительно, мы фиксировали случаи проявления русофобии в отелях, особенно в марте — апреле этого года. На сегодня таких обращений и жалоб от граждан и организаций в Ростуризм практически не поступает. То есть это стало носить единичный характер», — пояснила она.

Глава Ростуризма добавила, что каждый такой случай рассматривается «отдельно с привлечением внимания туристических властей соответствующей страны».

«Подобные случаи, как правило, имеют широкий резонанс — турист в такой отель больше не поедет, а туроператоры отказываются от сотрудничества», — отметила Догузова.

Она заключила, что составление списка недружественных отелей «нецелесообразно».