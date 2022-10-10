Ростуризм напомнил об отсутствии ограничений для поездок в Крым | 360°

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Ростуризм напомнил об отсутствии ограничений для поездок в Крым

Глава Ростуризма Догузова сообщила об отсутствии ограничений для поездок в Крым

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Российские туристы, планировавшие отправиться на отдых в Крым осенью, могу беспрепятственно сделать это, никаких ограничений для поездок на полуостров нет. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Транспортных ограничений для туристов, планировавших посетить Крым и Севастополь», на данный момент нет», — написала она.

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Глава Ростуризма подчеркнула, что железнодорожное сообщение и автомобильное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, а автобусы временно перевозят через паромную переправу.

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Глава ведомства напомнила, что для туристов запустили колл-центр, по которому отдыхающие в Крыму получат необходимую информацию. Телефонная линия заработала в прошлую субботу, за последние два дня операторы обработали свыше двух тысяч звонков как с Крыма, так и остальных регионов России.

Догузова отметила, что в ближайшее время Ростуризм предложит правительству РФ новые меры по поддержке объектов туризма в Крыму.

Туризм

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