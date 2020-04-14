Роструд разъяснил, как будут выплачиваться зарплаты в нерабочем апреле

Все зарплаты за этот нерабочий из-за пандемии апрель россияне должны получить в полном объеме. Никаких непредвиденных обстоятельств и отказов быть не может.

«Размер сохраненной заработной платы должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)», — говорится в сообщении Роструда, которое привел Telegram-канал «стопкоронавирус.рф».

До 30 апреля работодатель не имеет права уволить работника, если только он сам не захочет уйти. Не выплачивать зарплату, ссылаясь на некий форс-мажор, нельзя. Все обязательно нужно выплатить в полном объеме. Если сотрудников переводят на удаленку, заключается дополнительное соглашение к трудовому договору и издается приказ. С ним работодатель должен ознакомить каждого сотрудника и получить его согласие.

Ранее президент России Владимир Путин из-за пандемии коронавируса объявил весь апрель нерабочим. Многие организации отправили своих работников на удаленку. Сейчас большинство регионов живет в режиме строгой самоизоляции. На улицу без особой надобности выходить нельзя. Всего российские медики зафиксировали 21 102 случая заражения 2019-nCoV.