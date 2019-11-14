Роструд рассказал о мошенниках-инспекторах в 20 регионах страны

Российских работодателей стали пугать внеплановыми проверками трудовых инспекторов. Таким образом мошенники пытаются продать свои услуги по «подготовке» к подобным мероприятиям.

Об участившихся случаях мошенничества «Интерфаксу» рассказали в Роструде. Люди, выдающие себя за сотрудников трудовой инспекции, по телефону сообщают о якобы ведущейся работе в отношении работодателя и возможной грядущей проверке.

Далее мошенники предлагают за определенную плату подготовиться к приходу инспекторов и настаивают на покупке «специализированной» полиграфической продукции и литературы. Эти меры, по их словам, сведут к минимуму «негативные последствия любых проверок Гострудинспекции».

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Факты мошенничества уже зафиксировали более чем в 20 регионах России. Злоумышленники звонили работодателям из Москвы, Воронежской, Орловской, Тверской, Смоленской и других областей, Ставропольского, Пермского и Краснодарского краев, Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Коми.

Роструд уже обратился в МВД РФ с просьбой принять необходимые меры. В ведомстве напомнили, что не оказывают платных услуг. Более того, информация о применении трудового законодательства есть на официальных ресурсах Роструда — ее можно получить совершенно бесплатно.

Работодателей призвали сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы и быть бдительными.