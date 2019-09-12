Роструд проверит «нулевые зарплаты» в МГУ

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) проверит сообщение о «нулевой» зарплате в МГУ. Ранее о предложении бесплатно преподавать в вузе рассказал профессор Аскольд Иванчик.

Ученый, преподающий на истфаке МГУ в качестве совместителя, рассказал в соцсетях, что получил предложение работать на факультете за «нулевую» зарплату. При этом исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ Лев Белоусов рассказал, что все преподаватели получают зарплату согласно штатному расписанию.

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Конфликт получил продолжение. Узнав об ответе Белоусова, профессор Иванчик сделал очередное заявление, и снова в соцсети.

«Предложение продолжать читать лекции на безвозмездной основе мне было сделано, и сделано тем сотрудником кафедры, который обычно и раньше занимался моим ежегодным оформлением на факультет. В ответ на мой вопрос, как это возможно сделать официально, она проконсультировалась с ответственным за оформление совместителей сотрудником деканата и с ее слов подтвердила: „У нас оформляют на безвозмездной“. Зачем декану отрицать факт, который легко проверяется, мне непонятно», — написал Иванчик.

В Роструде между тем уточнили, что сотрудники МГУ не обращались с жалобами, связанными с оформлением совместительства и оплаты труда, сообщило РИА «Новости». Впрочем, информация все равно будет проверена, добавили в ведомстве.

«В отношении МГУ имени Ломоносова организовано проведение предварительной проверки информации», — указано в сообщении Роструда.