Роструд предупредил о мошенниках, отправляющих поддельные штрафы от имени инспекции

В России некоторые компании стали получить поддельные сообщения о назначении наказания и требований необходимости выплатить штраф от имени трудовых инспекций. Об этом рассказали в Росструде.

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«Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда», — заявили в пресс-службе ведомства. Сообщение процитировал «Интерфакс».

Росструд рекомендует работодателям быть внимательными и проверять реквизиты получателя в постановлениях о привлечении к административной ответственности. При этом настоящий штраф должен поступать только на счет территориального органа Федерального казначейства. В ведомстве просят обратить внимание на то, что никакая другая организация не может быть получателем платежа.

Если у человека возникли сомнения в подлинности полученного требования, для разъяснения ситуации ему необходимо обратиться в инспекцию труда в своем регионе, подчеркнул замруководителя Роструда Иван Шкловец.