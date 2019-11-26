Роструд предупредил о мошенниках, отправляющих поддельные штрафы от имени инспекции
Роструд рассказал о мошенниках-инспекторах в 20 регионах страныПодробнее
«Работодателям стали приходить фальшивые постановления о назначении административного наказания и требования уплатить административный штраф за якобы выявленные нарушения от имени государственных инспекций труда», — заявили в пресс-службе ведомства. Сообщение процитировал «Интерфакс».
Росструд рекомендует работодателям быть внимательными и проверять реквизиты получателя в постановлениях о привлечении к административной ответственности. При этом настоящий штраф должен поступать только на счет территориального органа Федерального казначейства. В ведомстве просят обратить внимание на то, что никакая другая организация не может быть получателем платежа.
Если у человека возникли сомнения в подлинности полученного требования, для разъяснения ситуации ему необходимо обратиться в инспекцию труда в своем регионе, подчеркнул замруководителя Роструда Иван Шкловец.