Роструд предупредил IKEA о недопустимости нарушения прав работников

IKEA напомнили о необходимости соблюдать обязательные требования трудового законодательства РФ. Предостережение компании направила Федеральная служба по труду и занятости, сообщил РБК со ссылкой на Роструд.

Проверку по факту нарушения трудовых прав работников IKEA в конце июня предложила провести вице-премьер Татьяна Голикова после заседания российской трехсторонней комиссии.

В пресс-службе Роструда отметили, что вопрос сейчас рассматривают. До конца 2022 года в РФ действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий. Он касается и плановых инспекций по линии ведомства.

Тему обеспечения трудовых прав работников, уточнили в Роструде, ведомство поставило на контроль. IKEA направили предостережение, но массовых обращений от сотрудников компании на сегодняшний день не поступало.

IKEA, рассказал близкий к ней источник, в настоящее время плотно сотрудничает с Рострудом и рассматривает варианты трудоустройства сотрудников, которые попадут под оптимизацию персонала. В компании подчеркнули, что законодательство РФ она соблюдает.